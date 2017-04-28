В Киеве на Евровидение презентовали новый арт-самолет

"Наш арт-самолет - уникальный: более двух лет он радовал гостей и жителей столицы своим цветным видом. Уже сделаны тысячи селфи, что разлетелись по всему миру. Самолет стал визитной карточкой аэропорта "Киев". Но пришло время изменить "одежду". Поэтому встречайте наш арт-самолет в цветах Евровидение-2017", - открыла мероприятие Галина Богданенко, руководитель пресс-службы аэропорта "Киев".

Разрисовывали самолет художники Андрей Ковтун и Виктория Лайм. Андрей представляет третье поколение "авиационной" семьи. Дедушка - летчик, папа - авиатехник, а Андрей - художник, который разрисовывает самолеты. Как пошутил во время торжественного открытия сам художник: "Если бы мы работали втроем, то мой папа бы чинил самолеты, я бы их разрисовывал, а дедушка был бы пилотом. Это была бы супер-команда". Художники отметили, что во время работы над этим арт-объектом погодные условия были не совсем благоприятными, но им все удалось. Сейчас это единственный самолет в Украине, который разрисован в стиле дизайна Евровидение-2017.

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