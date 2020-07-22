У Києві до 10 років позбавлення волі засудили адвоката за крадіжку 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Києві за крадіжку 6 млн грн адвоката засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора у суді підтримано державне обвинувачення стосовно адвоката, який скоїв таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України). Шевченківським районним судом міста Києва йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у суді прокурорами доведено, що обвинувачений протягом десяти років надавав потерпілому правову допомогу та володів інформацією щодо його майнового стану.
"Наприкінці квітня 2016 року адвокат залучив довірену особу клієнта, яка мала ключі та доступ до індивідуальних банківських сейфів, в яких зберігались особисті грошові кошти потерпілого. Діючи умисно, за попередньою змовою, вони заволоділи понад 6 млн грн", - розповіли в ОГПУ.
Запобіжний захід, застосований до обвинуваченого у вигляді тримання під вартою, залишено судом без змін до набрання вироком законної сили.
Іншого співучасника вказаного злочину засуджено за ч. 5 ст. 185 КК України вироком Шевченківського районного суду місті Києва у 2017 році.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва засудив до п'яти років позбавлення волі серійного викрадача іномарок.