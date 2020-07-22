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Серійного викрадача іномарок у Києві засуджено до п'яти років позбавлення волі

Серійного викрадача іномарок у Києві засуджено до п'яти років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 12337 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Солом’янський районний суд Києва засудив до п'яти років позбавлення волі серійного викрадача іномарок. Про це УНН повідомляє посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За результатом судового розгляду Солом’янським районним судом столиці підтримано позицію місцевої прокуратури, визнано чоловіка винним за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та призначено реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений перебуває під вартою.

Повідомляється, що зловмисник, які раніше вже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів, вводив у оману потенційних продавців, запевняючи, що планує купити автомобіль. Надалі, під час зустрічі із власниками транспортних засобів, обвинувачений під виглядом перевірки технічного стану автомобіля, сідав за кермо та зникав з місця у невідомому напрямку.

"У такий спосіб зловмисник незаконно заволодів автомобілями Audi A3 та Ford Mustang. У ході розслідування місцезнаходження одного з викрадених транспортних засобів правоохоронцям вдалося встановити та повернути його власнику", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік напідпитку викрав автомобіль іноземного посла.

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