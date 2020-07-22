Серийный похититель иномарок в Киеве приговорен к пяти годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы серийного похитителя иномарок. Об этом УНН сообщает ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"По результатам судебного рассмотрения Соломенским районным судом столицы поддержана позиция местной прокуратуры, признано мужчину виновным по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) и назначено реальное наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.
Сообщается, что злоумышленник, который ранее уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, вводил в заблуждение потенциальных продавцов, уверяя, что планирует купить автомобиль. В дальнейшем, во время встречи с владельцами транспортных средств, обвиняемый под видом проверки технического состояния автомобиля, садился за руль и исчезал с места в неизвестном направлении.
"Таким образом злоумышленник незаконно завладел автомобилями Audi A3 и Ford Mustang. В ходе расследования местонахождение одного из похищенных транспортных средств правоохранителям удалось установить и вернуть его владельцу", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве выпивший мужчина похитил автомобиль иностранного посла.