В Киеве до 10 лет лишения свободы осудили адвоката за кражу 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Киеве за кражу 6 млн грн адвокат приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора в суде поддержано государственное обвинение в отношении адвоката, который совершил тайное хищение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Шевченковским районным судом города Киева ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в суде прокурорами доказано, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовую помощь и владел информацией об его имущественном положении.
"В конце апреля 2016 года адвокат привлек доверенное лицо клиента, которое имело ключи и доступ к индивидуальным банковским сейфам, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего. Действуя умышленно, по предварительному сговору, они завладели более 6 млн грн", - рассказали в ОГПУ.
Мера пресечения, примененная к обвиняемому в виде содержания под стражей, оставлена судом без изменений до вступления приговора в законную силу.
Другой соучастник данного преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда города Киева в 2017 году.
Напомним, Соломенский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы серийного похитителя иномарок.