У Києві блоковано схему нелегальної міграції в Україну під виглядом волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У столиці викрито організоване угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переправленні іноземців через державний кордон та їх легалізації. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що керівниця однієї з туристичних фірм спільно зі своєю помічницею та бухгалтером налагодили протиправний механізм переправлення до України мешканців з країн Близького Сходу. Для цього учасники групи надавали іноземцям підроблені запрошення від вітчизняних волонтерських та благодійних організацій.
За даними розслідування, за кожного “волонтера” ділки отримували у середньому тисячу американських доларів.
Правоохоронці затримали трьох зловмисників на робочому місці під час одержання 650 доларів США — другої частини неправомірної вигоди.
У ході обшуків у житлових та офісних приміщеннях фігурантів справи виявлено документацію, печатки, гроші та інші речові докази протиправної діяльності.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до схеми. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Нагадаємо, у Львівській області судитимуть прикордонника за незаконне переправлення особи через державний кордон України.