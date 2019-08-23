На Львівщині судитимуть прикордонника за переправлення мігрантки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Львівській області судитимуть прикордонника за незаконне переправлення особи через державний кордон України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"За незаконне переправлення особи через державний кордон України скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні.
За результатами досудового розслідування, посадовець прикордонної служби розробив та реалізовував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За перевезення через пункт пропуску "Ужгород" без проходження митного контролю він одержав від громадянки України 300 євро неправомірної вигоди.
Начальника відділу прикордонного загону відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369-2 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини, начальнику відділу одного з прикордонних загонів загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. А також штраф від 750 до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Нагадаємо, на Одещині затримали прикордонника, який розповсюджував наркотичні речовини.