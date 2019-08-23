Во Львовской области будут судить пограничника за переправку мигрантки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Во Львовской области будут судить пограничника за незаконную переправку через государственную границу Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"За незаконную переправку через государственную границу Украины направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования, чиновник пограничной службы разработал и реализовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. За перевозку через пункт пропуска "Ужгород" без прохождения таможенного контроля он получил от гражданки Украины 300 евро неправомерной выгоды.
Начальник отдела пограничного отряда отстранен от должности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины, начальнику отдела одного из пограничных отрядов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. А также штраф от 750 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, в Одесской области задержали пограничника, который распространял наркотические вещества.