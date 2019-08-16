На Одещині затримали прикордонника за збут амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Ізмаїл Одеської області "на гарячому" правоохоронці затримали прикордонника, який розповсюджував наркотичні речовини. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Відділом внутрішньої та власної безпеки по Ізмаїльському прикордонному загону ДПСУ спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаїв, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону, в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, затримано молодшого інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби "Ізмаїл", - йдеться в повідомленні.
Правопорушника із залученням спецпідрозділу "Дозор" затримали "на гарячому" під час збуту амфетаміну.
Попередньо встановлено, що він здійснював розповсюдження наркотичних речовин серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Херсоні затримали виробників амфетаміну, який надалі зловмисники планували переміщувати за кордон.