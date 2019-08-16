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В Одесской области задержали пограничника за сбыт амфетамина

В Одесской области задержали пограничника за сбыт амфетамина

Киев  •  УНН

 • 12005 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Измаил Одесской области "на горячем" правоохранители задержали пограничника, который распространял наркотические вещества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Отделом внутренней и собственной безопасности по Измаильскому пограничному отряду ГПСУ совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, задержано младшего инспектора пограничной службы отдела пограничной службы "Измаил", - говорится в сообщении.

Правонарушителя с привлечением спецподразделения "Дозор" задержали "на горячем" во время сбыта амфетамина.

Предварительно установлено, что он осуществлял распространение наркотических веществ среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Херсоне задержали производителей амфетамина, который в дальнейшем злоумышленники планировали перемещать за границу.

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