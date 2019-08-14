У Херсоні ліквідували канал контрабанди амфетаміну та прекурсорів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Херсоні затримали виробників амфетаміну, який надалі зловмисники планували переміщувати за кордон. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, прикордонники разом зі співробітниками СБУ затримали осіб, які здійснювали виготовлення наркотиків безпосередньо в Херсоні.
Правоохоронці встановили, що прекурсори надходили до ділків із-за кордону, після чого у спеціально обладнаній лабораторії вони виготовляли кінцевий продукт — амфетамін, який надалі планували переміщувати закордон.
Відповідно до ухвали суду, правоохоронці провели низку обшуків у осіб, які причетні до наркотичного бізнесу.
Як результат, на місцях прикордонники та СБУ за силової підтримки підрозділу “Дозор” виявили готовий до вживання амфетамін, більше 150 грамів прекурсорів, майже 5 літрів хімічної рідини, а також спеціальні засоби та обладнання для виготовлення наркотиків із залишками такої діяльності.
На цей час проведено необхідні експертизи, які дали позитивний результат.
Оголошено підозру одному із фігурантів справи за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, матеріали слідства передані до суду.
Нагадаємо, на Київщині викрили нарколабораторію, проводячи негласні слідчі дії у справі затриманої у березні банди наркоторгівців.