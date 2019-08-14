В Херсоне ликвидировали канал контрабанды амфетамина и прекурсоров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Херсоне задержали производителей амфетамина, который в дальнейшем злоумышленники планировали перемещать за границу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали лиц, осуществлявших изготовление наркотиков непосредственно в Херсоне.
Правоохранители установили, что прекурсоры поступали к дельцам из-за границы, после чего в специально оборудованной лаборатории они изготавливали конечный продукт — амфетамин, который в дальнейшем планировали перемещать границу.
В соответствии с постановлением суда, правоохранители провели ряд обысков у лиц, причастных к наркотическому бизнесу.
Как результат, на местах пограничники и СБУ при силовой поддержке подразделения “Дозор” обнаружили готовый к употреблению амфетамин, более 150 граммов прекурсоров, почти 5 литров химической жидкости, а также специальные средства и оборудование для изготовления наркотиков с остатками такой деятельности.
В настоящее время проведены необходимые экспертизы, которые дали положительный результат.
Объявлено подозрение одному из фигурантов дела по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, материалы следствия переданы в суд.
Напомним, в Киевской области разоблачили нарколабораторию, проводя негласные следственные действия по делу задержанной в марте банды наркоторговцев.