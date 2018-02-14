У Києві батько та син виготовили наркотиків на 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Столична поліція затримала батька та сина, які виготовили наркотиків на 4 млн грн. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у квартирі суцвіття марихуани, які були розфасовані у пакетики і зберігалися навіть у трилітрових банках”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів начальник Головного правління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, працівники управління протидії наркозлочинності отримали інформацію, що двоє киян зберігають вдома так звані “шишки”.
“Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі на проспекті Тичини у співучасників злочину оперативники виявили розфасовану марихуану, тож є всі підстави вважати, що вони планували збут. Крім того, вилучили ваги, пристрій для дробіння та фасувальні пакети. Загалом вилучили суцвіття коноплі, які називають „шишками“ вартістю близько 4 мільйонів гривень”, — зазначив Крищенко.
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З’ясувалося, що незаконний бізнес у власній квартирі організували батько із сином. Продовжується збір доказової бази їхньої протиправної діяльності і встановлюються канали надходження наркотиків.
У рамках кримінального провадження призначена експертиза вилучених речовин, за результатом якої можлива перекваліфікація злочину на більш тяжкий — за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, за скоєння якого передбачено до 10-ти років позбавлення волі.