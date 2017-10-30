У Києві авто на іноземних номерах протаранило поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На ул.Кайсарова в Києві сталося подвійне ДТП за участю поліцейського автомобіля. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev, передає УНН.
Повідомляється, що в столиці на вул. Кайсарова сталося ДТП за участю автомобілів Audi і Daewoo Matiz. Через те, що удар по Daewoo Matiz припав в бік, він вилетів на тротуар, його водій госпіталізований.
"Поки оформлялося ДТП, поки працювала слідчо-оперативна група, водій жовтої Toyota Celica влетів в патрульний Toyota Prius, який працював на місці, від удару патрульний автомобіль відкинуло на Audi", - йдеться в повідомленні.
У цій аварії ніхто не постраждав, її оформляють правоохоронці окремо. При цьому наголошується, що Toyota Celica був на іноземних номерах і їхав з великою швидкістю.