В Киеве авто на иностранных номерах протаранило полицию

Сообщается, что в столице на ул. Кайсарова произошло ДТП с участием автомобилей Audi и Daewoo Matiz. Из-за того, что удар по Daewoo Matiz пришелся в бок, он вылетел на тротуар, его водитель госпитализирован.

"Пока оформлялось ДТП, пока работала следственно-оперативная группа, водитель желтой Toyota Celica влетел в патрульный Toyota Prius, который работал на месте, от удара патрульный автомобиль отбросило на впереди стоящий Audi",- говорится в сообщении.

В этой аварии никто не пострадал, ее оформляют правоохранители отдельно. При этом отмечается, что Toyota Celica был на иностранных номерах и ехал с большой скоростью.