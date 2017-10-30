В Киеве авто на иностранных номерах протаранило полицию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35170 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152856 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115005 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112058 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103959 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106962 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152691 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве авто на иностранных номерах протаранило полицию

В Киеве авто на иностранных номерах протаранило полицию

Киев  •  УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. На ул.Кайсарова в Киеве произошло двойное ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev, передает УНН.

Сообщается, что в столице на ул. Кайсарова произошло ДТП с участием автомобилей Audi и Daewoo Matiz. Из-за того, что удар  по Daewoo Matiz пришелся в бок, он вылетел на тротуар, его водитель госпитализирован.

"Пока оформлялось ДТП, пока работала следственно-оперативная группа, водитель желтой Toyota Celica влетел в патрульный Toyota Prius, который работал на месте, от удара патрульный автомобиль отбросило на впереди стоящий Audi",- говорится в сообщении.

В этой аварии никто не пострадал, ее оформляют правоохранители отдельно. При этом отмечается, что Toyota Celica был на иностранных номерах и ехал с большой скоростью.

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