У Києві адвокат намагався пронести до Печерського райсуду вибухонебезпечну скриньку

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, співробітники Служби судової охорони виявили в адвоката, який намагався пройти до Печерського районного суду міста Києва, предмети, схожі на вибухонебезпечні. Чоловік затриманий. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ССО.