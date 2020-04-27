У Києві адвокат намагався пронести до Печерського райсуду вибухонебезпечну скриньку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, співробітники Служби судової охорони виявили в адвоката, який намагався пройти до Печерського районного суду міста Києва, предмети, схожі на вибухонебезпечні. Чоловік затриманий. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ССО.
“Під час проведення поверхневого огляду співробітники Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області, які здійснюють охорону Печерського районного суду, виявили в особистих речах адвоката К. металеву скриньку, що містила елементи та предмети, схожі на вибухонебезпечні. Зокрема, до предметів металевої скриньки був прикріплений запал ручної гранати УЗРГМ”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ССО одразу затримала адвоката, а на місце події викликали наряд Національної поліції та фахівців вибухотехнічної служби.
“Як пояснив адвокат К. прибулим працівникам слідчо-оперативної групи Нацполіції, він ніс цю небезпечну скриньку для демонстрації її під час судового засідання. Оперативно-слідчі дії тривають, після їх завершення буде прийнято відповідне процесуальне рішення”, — зазначається у повідомленні.
Додається, що Голова Служби судової охорони генерал-майор Валерій Бондар звернуся до Ради адвокатів України розглянути вчинок їхнього колеги та дати йому професійну оцінку.
Нагадаємо, що у Харкові чоловік підозрюється у закладанні вибухівки біля входу у торгівельний центр.