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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Китаї розкопали стародавнє місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Китаї розкопали стародавнє місто 2000 року до н. е. Про це повідомляє Antiquity, передає УНН.

У Китаї розкопали стародавнє місто

"Це дослідження показує, що до 2000 року до н.е. лісова гірська місцевість була домом для складного суспільства, що представляє політичну і економічну центральну частину Китаю. Примітно, що було виявлено, що основні символи пізнього бронзового століття, пов'язані з цивілізаціями Центральної рівнини, були створені набагато раніше. Це дослідження дає важливі нові перспективи щодо історії державного утворення і виникненні цивілізації в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника виявили залишки фортифікаційних стін 12 століття. Крім того, під час розкопок було знайдено близько тисячі фрагментів давньоруської цегли-плінфи.

Як повідомляв УНН, Міністерство культури України розпочало процедуру надання статусу національного значення знайденим пам'яткам архітектури і історії на Поштовій площі в Києві.

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