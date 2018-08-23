У Китаї розкопали стародавнє місто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Китаї розкопали стародавнє місто 2000 року до н. е. Про це повідомляє Antiquity, передає УНН.
"Це дослідження показує, що до 2000 року до н.е. лісова гірська місцевість була домом для складного суспільства, що представляє політичну і економічну центральну частину Китаю. Примітно, що було виявлено, що основні символи пізнього бронзового століття, пов'язані з цивілізаціями Центральної рівнини, були створені набагато раніше. Це дослідження дає важливі нові перспективи щодо історії державного утворення і виникненні цивілізації в усьому світі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника виявили залишки фортифікаційних стін 12 століття. Крім того, під час розкопок було знайдено близько тисячі фрагментів давньоруської цегли-плінфи.
Як повідомляв УНН, Міністерство культури України розпочало процедуру надання статусу національного значення знайденим пам'яткам архітектури і історії на Поштовій площі в Києві.