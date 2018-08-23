В Китае раскопали древний город
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Китае раскопали древний город 2000 года до н. э. Об этом сообщает Antiquity, передает УНН.
"Это исследование показывает, что к 2000 году до н.э. лесная горная местность была домом для сложного общества, представляющего политическую и экономическую центральную часть Китая. Примечательно, что было обнаружено, что основные символы позднего бронзового века, связанные с цивилизациями Центральной равнины, были созданы гораздо раньше. Это исследование дает важные новые перспективы в отношении истории государственного образования и возникновении цивилизации во всем мире", - говорится в сообщении.
Напомним, на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили остатки фортификационных стен 12 века. Кроме того, во время раскопок было найдено около тысячи фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.
Как сообщал УНН, Министерство культуры Украины начало процедуру предоставления статуса национального значения найденным памятникам архитектуры и истории на Почтовой площади в Киеве.