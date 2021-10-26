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У Китаї поширюється новий штам пташиного грипу, є смертельні випадки

Київ • УНН

 • 72938 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Китаї зростає захворюваність на новий штам пташиного грипу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У Китаї поширюється новий штам пташиного грипу, є смертельні випадки

Деталі

Повідомляють, що 2021 року у Китаї зафіксували 21 зараження людей підтипом пташиного грипу H5N6. Минулого року таких випадків було лише п’ять.

Незважаючи на те, що кількість набагато нижча, ніж 2017 року, коли було сотні інфікованих штамом H7N9, інфекція досить серйозна, оскільки багато пацієнтів перебувають у критичному стані, шестеро людей вже померли.

“Зростання кількості випадків захворювання людей в Китаї цього року спричиняє занепокоєння. Цей вірус призводить до високої смертності”, — заявив професор порівняльної патології в медичному центрі університету Еразмус у Роттердамі Тійс Куікен.

Зазначають, що більшість хворих мали контакт із домашніми птахами, і немає підтверджених випадків передання вірусу від людини до людини.

Згідно з даними Китайського центру з контролю і профілактики захворювань, генетична різноманітність та географічне поширення H5N6 серйозно загрожують птахівництву та здоров’ю людей.

Додамо

Віруси пташиного грипу постійно циркулюють серед свійських та диких птахів, але рідко заражають людей. Проте еволюція вірусів, яка збільшується зі зростанням популяцій свійських птахів, спричиняє серйозну занепокоєність. Згодом вони можуть перетворитися на вірус, який легко пошириться серед людей і переросте в пандемію.

Найбільшу кількість інфекцій H5N6 зареєстровано у південно-західній провінції Сичуань. Випадки захворювання також було зафіксовано у сусідніх — Чунцині та Гуансі, а також у провінціях Гуандун, Аньхой та Хунань.

Китай — найбільший у світі виробник м’яса птиці та основний виробником качок. У країні вакцинують свійських птахів від пташиного грипу, але вакцина, яку використовували минулого року, може лише частково захистити від нових вірусів.

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