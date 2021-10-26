В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа, есть смертельные случаи

Детали

Сообщается, что в 2021 году в Китае зафиксировали 21 заражение людей подтипом птичьего гриппа H5N6. В прошлом году таких случаев было всего пять.

Несмотря на то, что количество намного ниже, чем в 2017 году, когда было сотни инфицированных штаммом H7N9, инфекция достаточно серьезная, поскольку многие пациенты находятся в критическом состоянии, шесть человек уже умерли.

“Рост количества случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает беспокойство. Этот вирус приводит к высокой смертности”, — заявил профессор сравнительной патологии в медицинском центре университета Эразмус в Роттердаме Тийс Куикен.

Отмечают, что большинство больных контактировали с домашними птицами, и нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, генетическое разнообразие и географическое распространение H5N6 серьезно угрожают птицеводству и здоровью людей.

Добавим

Вирусы птичьего гриппа постоянно циркулируют среди домашних и диких птиц, но редко заражают людей. Однако эволюция вирусов, увеличивающаяся с ростом популяций домашних птиц, влечет за собой серьезную обеспокоенность. Впоследствии они могут превратиться в вирус, который легко распространится среди людей и перерастет в пандемию.

Наибольшее количество инфекций H5N6 зарегистрировано в юго-западной провинции Сычуань. Случаи заболевания также были зафиксированы в соседних — Чунцини и Гуанси, а также в провинциях Гуандун, Аньхой и Хунань.

Китай — крупнейший в мире производитель мяса птицы и основной производитель уток. В стране вакцинируют домашние птицы от птичьего гриппа, но вакцина, которую использовали в прошлом году, может лишь частично защитить от новых вирусов.