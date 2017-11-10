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У Китаї на 10% впало виробництво вина

У Китаї на 10% впало виробництво вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У першій половині цього року виробництво бутильованої вина в Китаї впало більш, ніж на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить Національне бюро статистики, передає УНН.

Така тенденція спостерігається незважаючи на те, що площа виноградників в країні постійно збільшується. Загальний обсяг виробництва вина в країні (не тільки бутильованого) постійно падає з 2013 року.

У 2016-му році загальний обсяг виробництва вина склав 11.37 млн ​​гл - 1% падіння в порівнянні з 2015-м роком.

Як повідомляв УНН, виробництво вина в світі впало до 50-річного мінімуму.

При цьому, за словами експерта А.Безуглого, "винна криза" в ЄС і, як наслідок, зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривають "вікно можливостей" для нарощування експорту вина такими станами як Грузія, Молдова і Україна.

"Думаю, що "винна європейська криза" це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - повідомив експерт.

Додамо, що вино Мадера від українського бренду "Коктебель" потрапило в перелік кращих вин світу.

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