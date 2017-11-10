В Китае на 10% упало производство вина

Такая тенденция наблюдается несмотря на то, что площадь виноградников в стране постоянно увеличивается. Общий объем производства вина в стране (не только бутилированного) постоянно падает с 2013 года.

В 2016-м году общий объем производства вина составил 11.37 млн гл – 1% падения по сравнению с 2015-м годом.

Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.

При этом, по словам эксперта А.Безуглого, "винный кризис" в ЕС и, как следствие, рост цен на продукцию от ТОП-3- мировых экспортеров, открывают "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими станами как Грузия, Молдова и Украина.

"Думаю, что “винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - сообщил эксперт.

Добавим, что вино Мадера от украинского бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.