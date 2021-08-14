У Китаї хвиля змила в море туристів: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Китаї на східному узбережжі сильна хвиля змила в море 17 осіб. 10 з них загинули, один вважається безвісти зниклим. Про це інформують в агентстві Xinhua, пише УНН.
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Стихія забрала життя людей в районі міста Чжанчжоу. Постраждалі - туристи, які прибули з різних регіонів країни. Рятувальникам вдалося витягти з води 16 осіб, частина з них загинула в воді.
Шестеро постраждалих перебувають у стабільному стані. Рятувальники продовжують пошуки ще одного туриста.
Нагадаємо
Через повені в Китаї загинула щонайменше 21 людина, п'ять міст оголосили "червоний" рівень тривоги через дощі.