Через повені в Китаї загинула щонайменше 21 людина. П'ять міст оголосили "червоний" рівень тривоги через дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У п'яти містах центральної китайської провінції Хубей оголошена "червона тривога" після того, як в результаті проливного дощу загинула 21 людина і довелося евакуювати близько 6 тисяч осіб, пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ, передає УНН.
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Смертельні випадки були зафіксовані в селищі Люлінь, що входить до складу міста Суйчжоу на півночі провінції. Понад 2,7 тис. будинків і магазинів постраждали від повені, також були порушені енергопостачання, транспорт і зв’язок, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Рятувальні бригади були спрямовані в найбільш постраждалі райони, включаючи міста Суйчжоу, Сян’ян і Сяоган, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю. У четвер в місті Ічен також випала рекордна кількість опадів — 400 міліметрів.
За даними офіційної Китайської служби новин, до вечора четверга в 774 водосховищах провінції Хубей був перевищений рівень попередження про повені.
Екстремальна погода в провінції викликала повсюдні відключення електроенергії і завдала збитків більш як 3 600 будинкам і 8 110 гектарів посівів. Загальний збиток оцінюється в 108 млн. юанів (приблизно 16,67 млн доларів), повідомила в п’ятницю офіційна газета China Daily з посиланням на бюро з надзвичайних ситуацій провінції.
Доповнення
У Китаї регулярно трапляються повені у вологі літні місяці, але влада попереджає, що екстремальні погодні умови стають все частішими в результаті зміни клімату.
Що передувало
Близько 80 тис. осіб були евакуйовані в південно-західній провінції Сичуань в минулі вихідні, а рекордні дощі в Хенань минулого місяця викликали повені, в результаті яких загинуло понад 300 осіб.
Метеорологічна адміністрація Китаю попередила, що сильні зливи, ймовірно, триватимуть до наступного тижня, а регіони вздовж річки Янцзи будуть схильні до повеней.
Державні синоптики також випустили попередження про геологічної катастрофи пізно ввечері в четвер, заявивши, що в зоні ризику знаходяться центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань і Аньхой, Чунцин, Сичуань і Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.
Нагадаємо
Для понад 200 тис. осіб в Японії приписали евакуюватися через зливи.