У Китаї 5 людей загинули в результаті проливних дощів

КИЇВ. 10 червня. УНН. П'ятеро людей загинули і ще одна людина зникла безвісти через зливи в повіті Цюаньчжоу Гуансі-Чжуанського автономного району ГЧАР на півдні Китаю. Про це повідомила місцева влада в понеділок, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.