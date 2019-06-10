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У Китаї 5 людей загинули в результаті проливних дощів

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КИЇВ. 10 червня. УНН. П'ятеро людей загинули і ще одна людина зникла безвісти через зливи в повіті Цюаньчжоу Гуансі-Чжуанського автономного району ГЧАР на півдні Китаю. Про це повідомила місцева влада в понеділок, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Повіт Цюаньчжоу - один з районів ГЧАР, найбільш потерпілих від удару стихії. В даний момент повітовий центр стикається з проблемами водопостачання.

За офіційними даними, рясні опади торкнулися близько 180 тис. жителів повіту, постраждали 5 тис. гектарів посівів і були зруйновані 87 будівель.

Також серйозно пошкоджені місцеві автодороги, мости, водосховища і електростанції. Поромне сполучення на території повіту призупинено.

На пошуково-рятувальну операцію було мобілізовано понад 500 осіб. Близько 8400 жителів повіту були евакуйовані.

Як повідомляв УНН, на сході і півдні Китаю в результаті проливних дощів загинули семеро людей.

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