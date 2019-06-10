В Китае 5 человек погибли в результате проливных дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Пять человек погибли и еще один пропал без вести из-за ливней в уезде Цюаньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района ГЧАР на юге Китая. Об этом сообщили местные власти в понедельник, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Уезд Цюаньчжоу - один из районов ГЧАР, наиболее потерпевших от удара стихии. В данный момент уездный центр сталкивается с проблемами водоснабжения.
По официальным данным, обильные осадки затронули порядка 180 тыс. жителей уезда, пострадали 5 тыс. гектаров посевов и были разрушены 87 построек.
Также серьезно повреждены местные автодороги, мосты, водохранилища и электростанции. Паромное сообщение на территории уезда приостановлено.
На поисково-спасательную операцию было мобилизовано более 500 человек. Около 8400 жителей уезда были эвакуированы.
Как сообщал УНН, на востоке и юге Китая в результате проливных дождей погибли семь человек.