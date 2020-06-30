У Кіровоградській області знайшли повішеною школярку

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, в одному з сіл Бобринецького району, Кіровоградська область, знайшли повішеною школярку. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в Кіровоградській області.