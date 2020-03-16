На Сумщині зниклу школярку знайшли повішеною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Сумщині 16-річну одинадцятикласницю, яку розшукували з 13 березня, знайшли повішеною в чагарнику. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"На Сумщині поліція розпочала розслідування за фактом смерті 16-річної дівчини. Одинадцятикласницю розшукували з 13 березня. За словами батьків, того дня, близько 16:00, вона пішла відвідати бабусю і зникла", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дівчину шукали співробітники поліції, рятувальники та представники громади. Пошуки проводили у друзів, знайомих, на залізничних та автовокзалах.
"В селі за участі активу працівники поліції прочісували місцевість. І у чагарнику, на околиці населеного пункту, дівчину знайшли повішеною", - повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Путивльського відділення поліції. У межах досудового розслідування будуть встановлені причини та обставини смерті школярки.
Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Прикарпатті повісився підліток.