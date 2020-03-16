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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101132 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104513 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106516 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105432 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114176 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101058 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105464 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Сумской области пропавшую школьницу нашли повешенной

В Сумской области пропавшую школьницу нашли повешенной

Киев  •  УНН

 • 22375 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Сумской области 16-летнюю одиннадцатиклассницу, которую разыскивали с 13 марта, нашли повешенной в кустарнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"В Сумской области полиция начала расследование по факту смерти 16-летней девушки. Одиннадцатиклассницу разыскивали с 13 марта. По словам родителей, в тот день, около 16:00, она пошла навестить бабушку и пропала", - говорится в сообщении.

Указано, что девушку искали сотрудники полиции, спасатели и представители общественности. Поиски велись у друзей, знакомых, на железнодорожных и автовокзалах.

"В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной", - сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Прикарпатье повесился подросток.

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