В Сумской области пропавшую школьницу нашли повешенной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Сумской области 16-летнюю одиннадцатиклассницу, которую разыскивали с 13 марта, нашли повешенной в кустарнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"В Сумской области полиция начала расследование по факту смерти 16-летней девушки. Одиннадцатиклассницу разыскивали с 13 марта. По словам родителей, в тот день, около 16:00, она пошла навестить бабушку и пропала", - говорится в сообщении.
Указано, что девушку искали сотрудники полиции, спасатели и представители общественности. Поиски велись у друзей, знакомых, на железнодорожных и автовокзалах.
"В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной", - сообщили в отделе коммуникации.
Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Прикарпатье повесился подросток.