У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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Повідомляється, що вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, а також в областях.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram написав, що, ймовірно, в Дніпрі відпрацювала ППО, а у Запоріжжі є влучання ракетами С-300.
"У Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, є влучання ракет С-300", - написав Братчук.
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У КОВА заявили, що на Київщині працює ППО.