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У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, а також в областях.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram написав, що, ймовірно, в Дніпрі відпрацювала ППО, а у Запоріжжі є влучання ракетами С-300.

"У Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, є влучання ракет С-300", - написав Братчук.

Нагадаємо

У КОВА заявили, що на Київщині працює ППО.

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