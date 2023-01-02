У Херсоні залишилося лише 70 тисяч жителів із 330 тисяч довоєнних

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"До початку повномасштабного вторгнення чисельність населення становила близько 330 тисяч. Зараз в місті залишилося близько 60-70 тисяч", – сказав Плетенчук.

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За його словами, серед тих, хто залишився - маломобільні та соціально незахищені громадяни. Водночас є ті, хто просто залишається, “тому що вважає це нормою”.

“Ми вкотре, при нагоді, закликаємо виїжджати з міста Херсона, тому що безпечних локацій у Херсоні наразі немає", - додав Плетенчук.

Доповнення

Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 71 раз. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.