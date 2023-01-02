У Херсоні залишилося лише 70 тисяч жителів із 330 тисяч довоєнних
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Херсоні залишилося лише 60-70 тисяч населення, порівняно з 330 тисячами, які мешкали в місті до повномасштабного вторгнення рф. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, передає УНН.
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"До початку повномасштабного вторгнення чисельність населення становила близько 330 тисяч. Зараз в місті залишилося близько 60-70 тисяч", – сказав Плетенчук.
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За його словами, серед тих, хто залишився - маломобільні та соціально незахищені громадяни. Водночас є ті, хто просто залишається, “тому що вважає це нормою”.
“Ми вкотре, при нагоді, закликаємо виїжджати з міста Херсона, тому що безпечних локацій у Херсоні наразі немає", - додав Плетенчук.
Доповнення
Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 71 раз. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.