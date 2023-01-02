Херсон та область окупанти обстріляли ще понад 70 разів: є загиблий та поранені

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"російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він в Telegram.

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За його словами, Херсон армія рф атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки обстрілу російськими військами Херсона. Під атаку ворога потрапила дитяча клінічна лікарня міста.

У районі села Чулаківка Херсонської області, попередньо, знищили розташування російських окупантів з особовим складом та технікою.