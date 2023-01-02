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Херсон та область окупанти обстріляли ще понад 70 разів: є загиблий та поранені

Херсон та область окупанти обстріляли ще понад 70 разів: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 376858 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом минулої доби ворог обстрілював Херсонську область 71 раз. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він в Telegram. 

Деталі 

За його словами, Херсон армія рф атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки обстрілу російськими військами Херсона. Під атаку ворога потрапила дитяча клінічна лікарня міста. 

У районі села Чулаківка Херсонської області, попередньо, знищили розташування російських окупантів з особовим складом та технікою.

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