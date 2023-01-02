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Херсон и область оккупанты обстреляли еще более 70 раз: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 376857 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 71 раз. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За минувшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 4 жителя получили ранения разной степени", - написал он в Telegram. 

Детали 

По его словам, Херсон армия рф атаковала 30 раз. Вражеские снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия обстрела росийскими войсками Херсона. Под атаку врага попала детская клиническая больница города. 

В районе села Чулаковка Херсонской области, предварительно, уничтожили расположение российских оккупантов с личным составом и техникой.

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