Херсон и область оккупанты обстреляли еще более 70 раз: есть погибший и раненые

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"российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За минувшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 4 жителя получили ранения разной степени", - написал он в Telegram.

Детали

По его словам, Херсон армия рф атаковала 30 раз. Вражеские снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия обстрела росийскими войсками Херсона. Под атаку врага попала детская клиническая больница города.

В районе села Чулаковка Херсонской области, предварительно, уничтожили расположение российских оккупантов с личным составом и техникой.