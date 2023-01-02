В Херсоне осталось всего 70 тысяч жителей из 330 тысяч довоенных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Херсоне осталось лишь 60-70 тысяч населения, по сравнению с 330 тысячами, проживавшими в городе до полномасштабного вторжения в рф. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
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"До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 тысяч. Сейчас в городе осталось около 60-70 тысяч", – сказал Плетенчук.
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По его словам, среди оставшихся - маломобильные и социально незащищенные граждане. В то же время есть те, кто просто остается, “потому что считает это нормой”.
“Мы еще раз, при случае, призываем выезжать из города Херсона, потому что безопасных локаций в Херсоне пока нет", - добавил Плетенчук.
Дополнение
За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 71 раз. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.