В Херсоне осталось всего 70 тысяч жителей из 330 тысяч довоенных

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"До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 тысяч. Сейчас в городе осталось около 60-70 тысяч", – сказал Плетенчук.

Детали

По его словам, среди оставшихся - маломобильные и социально незащищенные граждане. В то же время есть те, кто просто остается, “потому что считает это нормой”.

“Мы еще раз, при случае, призываем выезжать из города Херсона, потому что безопасных локаций в Херсоне пока нет", - добавил Плетенчук.

Дополнение

За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 71 раз. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.