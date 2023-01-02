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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Херсоне осталось всего 70 тысяч жителей из 330 тысяч довоенных

Киев • УНН

 • 668176 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Херсоне осталось лишь 60-70 тысяч населения, по сравнению с 330 тысячами, проживавшими в городе до полномасштабного вторжения в рф. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

В Херсоне осталось всего 70 тысяч жителей из 330 тысяч довоенных

Цитата

"До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 тысяч. Сейчас в городе осталось около 60-70 тысяч", – сказал Плетенчук.

Детали

По его словам, среди оставшихся - маломобильные и социально незащищенные граждане. В то же время есть те, кто просто остается, “потому что считает это нормой”.

“Мы еще раз, при случае, призываем выезжать из города Херсона, потому что безопасных локаций в Херсоне пока нет", - добавил Плетенчук.

Дополнение

За прошедшие сутки враг обстреливал Херсонскую область 71 раз. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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