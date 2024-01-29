У Херсоні вибухи – МВА
Київ • УНН
В українському місті Херсон пролунали вибухи. За словами голови міської військової адміністрації, російські війська обстрілювали місто з лівого берега Дніпра, який вони досі окупували.
У Херсоні чутно вибухи, росіяни обстрілюють місто, повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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У Херсоні лунають вибухи! Армія рф веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе!
Обстріл рф лікарні у Херсоні: поранено трьох медиків24.01.24, 14:05 • 28284 перегляди