У Херсоні російські диверсанти намагаються вмовити жителів здати місто
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Херсоні російські диверсанти намагаються вмовити жителів здати місто. Про це у своєму Telegram інформує голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, пише УНН.
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“Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто". Не сумніваюся, що ви їх відправляєте туди, куди й російський корабель, але будьте пильними. А ще краще таких "Павліків Морозових" одразу здавати правоохоронцям чи теробороні”, - йдеться в повідомлені.
Додамо
Поблизу Херсона українські військові знищили приблизно 30 гелікоптерів ворога та живу силу.
Минулої доби на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім одиниць гаубиць Д-20.