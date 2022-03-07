В Херсоне российские диверсанты пытаются уговорить жителей сдать город

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“Есть информация, что оборотни-диверсанты пытаются разговорить вас на улицах, очередях и прочих публичных местах и подвести к идее "сдать город". Не сомневаюсь, что вы их отправляете туда, куда и российский корабль, но будьте бдительными. А еще лучше таких "Павликов Морозовых" сразу сдавать правоохранителям или теробороне”, - говорится в сообщении.

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Вблизи Херсона украинские военные уничтожили примерно 30 вертолетов противника и живую силу.

За прошедшие сутки на подступах к Николаеву уничтожены три колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, семь единиц гаубиц Д-20.