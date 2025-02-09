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У Херсоні російський дрон влетів у квартиру: постраждала жінка

У Херсоні російський дрон влетів у квартиру: постраждала жінка

Київ • УНН

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У Херсоні дрон окупантів влетів у квартиру 66-річної жінки, спричинивши їй серйозні травми. Постраждалу з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Херсоні російський дрон влетів у квартиру 66-річної жінки, її доправили до лікарні. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Близько 16:30 російські військові атакували з БпЛА Херсон. Ворожий дрон влетів у квартиру 66-річної жінки. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

У жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо

7 лютого у Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона 37-річного працівника газової служби під час ремонтних робіт. Внаслідок атаки чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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