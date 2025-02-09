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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 105268 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 122011 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 132322 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 136856 просмотра

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Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 118703 просмотра

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7 февраля, 21:01 • 126439 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 128840 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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7 февраля, 16:05 • 128315 просмотра

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7 февраля, 14:19 • 118082 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне российский дрон влетел в квартиру: пострадала женщина

В Херсоне российский дрон влетел в квартиру: пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 9585 просмотра

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В Херсоне дрон оккупантов влетел в квартиру 66-летней женщины, причинив ей серьезные травмы. Пострадавшую с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В Херсоне российский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины, ее доставили в больницу. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Около 16:30 российские военные атаковали из БПЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу,

- говорится в сообщении.

Детали

У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения живота и руки. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Напомним

7 февраля в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 37-летнего работника газовой службы во время ремонтных работ. В результате атаки мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
khersonХерсон

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