В Херсоне российский дрон влетел в квартиру: пострадала женщина
Киев • УНН
В Херсоне дрон оккупантов влетел в квартиру 66-летней женщины, причинив ей серьезные травмы. Пострадавшую с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.
В Херсоне российский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины, ее доставили в больницу. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Около 16:30 российские военные атаковали из БПЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу,
Детали
У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения живота и руки. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Напомним
7 февраля в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 37-летнего работника газовой службы во время ремонтных работ. В результате атаки мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.