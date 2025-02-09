В Херсоне российский дрон влетел в квартиру: пострадала женщина

В Херсоне российский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины, ее доставили в больницу. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Около 16:30 российские военные атаковали из БПЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу, - говорится в сообщении.

Детали

У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения живота и руки. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Напомним

7 февраля в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 37-летнего работника газовой службы во время ремонтных работ. В результате атаки мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.