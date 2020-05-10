У Харкові зникла неповнолітня після сварки з матір'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Харкові неповнолітня дівчина після сварки з матір'ю пішла з дому та до тепер не повернулась. Її оголошено в розшук. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Індустріальним відділом поліції встановлюється місцезнаходження Віолети Єрмілової, 2006 року народження. Дівчина 9 травня близько 18:00 після сварки з матір’ю пішла з дому та не повернулась", - йдеться в повідомленні.
Її прикмети: на вигляд 13-14 років, висока, повної статури, довге русяве волосся.
Була одягнена в чорні джинси, сірий кардиган, чорні кросівки.
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