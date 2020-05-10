У Харкові зникла неповнолітня після сварки з матір'ю

"Індустріальним відділом поліції встановлюється місцезнаходження Віолети Єрмілової, 2006 року народження. Дівчина 9 травня близько 18:00 після сварки з матір’ю пішла з дому та не повернулась", - йдеться в повідомленні.

Її прикмети: на вигляд 13-14 років, висока, повної статури, довге русяве волосся.

Була одягнена в чорні джинси, сірий кардиган, чорні кросівки.

Нагадаємо, у Житомирі зникла безвісти семикласниця.