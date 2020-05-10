В Харькове исчезла несовершеннолетняя после ссоры с матерью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Харькове несовершеннолетняя девушка после ссоры с матерью ушла из дома и до сих пор не вернулась. Она объявлена в розыск. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермиловой, 2006 года рождения. Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.
Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.
Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.
Напомним, в Житомире пропала без вести семиклассница.