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В Харькове исчезла несовершеннолетняя после ссоры с матерью

Киев • УНН

 • 19226 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Харькове несовершеннолетняя девушка после ссоры с матерью ушла из дома и до сих пор не вернулась. Она объявлена в розыск. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Харькове исчезла несовершеннолетняя после ссоры с матерью

"Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермиловой, 2006 года рождения. Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.

Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Напомним, в Житомире пропала без вести семиклассница.

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