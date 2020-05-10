В Харькове исчезла несовершеннолетняя после ссоры с матерью

"Индустриальным отделом полиции устанавливается местонахождение Виолетты Ермиловой, 2006 года рождения. Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.

Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Напомним, в Житомире пропала без вести семиклассница.