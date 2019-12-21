У Харкові зіткнулись легковики, постраждала 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Харкові внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримала травми 6-річна дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Інформація про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиці Бібліка та проспекту Індустріального надійшла до поліції 21 грудня близько 12:00.
У результаті зіткнення автомобіля "ГАЗ-24" із транспортним засобом Nissan тілесні ушкодження отримала 6-річна пасажирка іномарки.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції. Триває перевірка, встановлюються причини та обставини аварії.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись дві вантажівки Renault з напівпричепами. Від отриманих травм загинув один з водіїв.