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У Харкові зіткнулись легковики, постраждала 6-річна дитина

У Харкові зіткнулись легковики, постраждала 6-річна дитина

Київ • УНН

 • 11649 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Харкові внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримала травми 6-річна дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиці Бібліка та проспекту Індустріального надійшла до поліції 21 грудня близько 12:00. 

У результаті зіткнення автомобіля "ГАЗ-24" із транспортним засобом Nissan тілесні ушкодження отримала 6-річна пасажирка іномарки.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції. Триває перевірка, встановлюються причини та обставини аварії.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись дві вантажівки Renault з напівпричепами. Від отриманих травм загинув один з водіїв.

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