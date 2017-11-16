У Харкові загорілися одночасно чотири автомобілі

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Напередодні у дворі житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Архітекторів, 24 у Харкові сталася пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Про інцидент пожежну службу повідомили о 3:53. Горіли одразу чотири легкових автомобілі.

За даними рятувальників, на момент їх прибуття вогнем були охоплені салон та багажник Volkswagen Passat B7, моторний відсік та салон Renault Scenic, колесо та задній бампер Daewoo Matiz, а також задній бампер і багажник Toyota Camry.

Загальна площа пожежі становила близько 10 кв. м. Два автомобілі стояли поруч, ще два - на відстані приблизно 5 м один від одного. Між ними були розташовані інші легковики, яким також загрожував вогонь.

О 4:07 пожежу було локалізовано, а о 4:37 повністю ліквідовано. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню. Збитки наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, в Одесі за ніч згоріло близько 10 автомобілів.

Українські Національні Новини

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