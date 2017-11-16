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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 10850 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64409 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71883 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74130 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61342 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98966 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100713 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Харькове загорелись одновременно четыре автомобиля

В Харькове загорелись одновременно четыре автомобиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Накануне во дворе жилой девятиэтажки на улице Зодчих, 24 в Харькове произошел пожар. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Об инциденте пожарную службу сообщили в 3:53. Горели сразу четыре легковых автомобиля.

По данным спасателей, на момент их прибытия огнем были охвачены салон и багажник Volkswagen Passat B7, моторный отсек и салон Renault Scenic, колесо и задний бампер Daewoo Matiz, а также задний бампер и багажник Toyota Camry.

Общая площадь пожара составила около 10 кв. м. Два автомобиля стояли рядом, еще два - на расстоянии примерно 5 м друг от друга. Между ними располагались другие легковушки, которым также угрожал огонь.

В 4:07 пожар был локализован, а в 4:37 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня. Ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.

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