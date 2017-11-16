В Харькове загорелись одновременно четыре автомобиля

Об инциденте пожарную службу сообщили в 3:53. Горели сразу четыре легковых автомобиля.

По данным спасателей, на момент их прибытия огнем были охвачены салон и багажник Volkswagen Passat B7, моторный отсек и салон Renault Scenic, колесо и задний бампер Daewoo Matiz, а также задний бампер и багажник Toyota Camry.

Общая площадь пожара составила около 10 кв. м. Два автомобиля стояли рядом, еще два - на расстоянии примерно 5 м друг от друга. Между ними располагались другие легковушки, которым также угрожал огонь.

В 4:07 пожар был локализован, а в 4:37 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня. Ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Одессе за ночь сгорело около 10 автомобилей.