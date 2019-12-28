У Харкові створили найбільшу автоялинку із майже 350 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Харкові автомобілісти створили найбільшу ялинку, у її створенні взяли участь 348 авто. Про це у Facebook повідомили учасники події, передає УНН.
"Вчора у нас проходила автоялинка. Були надії зібрати найбільшу в Україні і це вийшло...", - пише учасник події.
Організатори зазначають, що у створенні ялинки взяли участь 348 авто.
Нагадаємо, першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі покинутого міста Прип’ять. Це зробили туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною.