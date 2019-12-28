В Харькове создали самую большу автоелку из почти 350 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харькове автомобилисты создали самую большую елку, в ее создании приняли участие 348 авто. Об этом в Facebook сообщили участники события, передает УНН.
"Вчера у нас проходила автоелка. Были надежды собрать самую большую в Украине и это получилось...", - пишет участник события.
Организаторы отмечают, что в создании елки приняли участие 348 авто.
Напомним, первую за 33 года новогоднюю елку установили на центральной площади заброшенного города Припять. Это сделали туристические операторы, специализирующиеся на путешествиях Чернобыльской зоной.