У Харкові швидка зіткнулася з автівкою, троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В результаті автопригоди у Харкові загинуло троє осіб, четверо потерпілих доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Харківській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 квітня близько 22:00 поблизу 5-го кілометру кільцевої дороги у місті Харкові.
Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи СУ ГУНП в Харківській області попередньо встановлено, що автомобіль Daewoo Sens під керуванням 27-річної жінки, який рухався зі сторони вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги.
В результаті ДТП водій та 33-річний пасажир автомобіля Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці події. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 та 38 років а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидкої, із різними травмами доставлені до медичного закладу.
Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України. Огляд місця ДТП триває. Усі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, в Угорщині у ДТП потрапив "евакуаційний" автобус з українцями, є поранені.