В Харькове скорая столкнулась с автомобилем, три человека погибли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41933 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50746 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65230 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65555 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93185 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77787 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101586 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105482 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130242 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харькове скорая столкнулась с автомобилем, три человека погибли

В Харькове скорая столкнулась с автомобилем, три человека погибли

Киев  •  УНН

 • 18908 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате ДТП в Харькове погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы СУ ГУНП в Харьковской области предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой помощи.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места ДТП продолжается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Венгрии в ДТП попал "эвакуационный" автобус с украинцами, есть раненые.

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