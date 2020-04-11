В Харькове скорая столкнулась с автомобилем, три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате ДТП в Харькове погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове.
Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы СУ ГУНП в Харьковской области предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой помощи.
В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места ДТП продолжается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Венгрии в ДТП попал "эвакуационный" автобус с украинцами, есть раненые.