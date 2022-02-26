У Харкові російські окупанти знищили житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харкові російські війська поцілили у житловий будинок. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
Цитата
“На фото житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інформацію про постраждалих ще з’ясовуємо. Ідуть запеклі бої”, — йдеться в дописі Венедіктової.
Нагадаємо
Російська термобарична пускова установка “вакуумних бомб” була помічена на кордоні України.