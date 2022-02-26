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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 4083 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові російські окупанти знищили житловий будинок

У Харкові російські окупанти знищили житловий будинок

Київ • УНН

 • 368950 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харкові російські війська поцілили у житловий будинок. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“На фото житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інформацію про постраждалих ще з’ясовуємо. Ідуть запеклі бої”, — йдеться в дописі Венедіктової.

Нагадаємо 

Російська термобарична пускова установка “вакуумних бомб” була помічена на кордоні України.

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