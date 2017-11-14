У Харкові невідомий повідомив про замінування метро
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Харкові в час пік невідомий повідомив про замінування одразу чотирьох станцій метро: Пушкінської, Спортивної, Бекетова та Центрального ринку, передає кореспондент УНН.
"Потяги на цих станціях будуть проходити без зупинок", - повідомляє начальник департаменту міськради з питань ЗМІ Юрій Сидоренко.
Поліція коментарів поки не дає.
Зазначимо, що всі ці станції метро знаходяться у центрі міста і на них завжди великий потік людей.
Нагадаємо, київський метрополітен повідомив про чергові "замінування" станцій.
Як повідомляв УНН, 10 жовтня у Києві станція метро "Вокзальна" була зачинена на вхід і вихід.